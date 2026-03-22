Diretta gol Serie A | Como Pisa 1-0 la sblocca Diao

Durante la 30esima giornata di Serie A, si è giocata la partita tra Como e Pisa, conclusa con il risultato di 1-0. Diao ha segnato il gol che ha deciso l'incontro. La cronaca, la sintesi e i dettagli della partita sono disponibili in tempo reale, con aggiornamenti su moviola e risultato finale. La sfida è stata valida per il campionato 202526.

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