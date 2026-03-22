Differenziata tornano gli info point Dal 1° aprile kit per 12mila famiglie

A Pietrasanta riprendono gli info point di Ersu dedicati alla raccolta differenziata porta a porta. Dal 1° aprile saranno distribuiti i kit a circa 12.000 famiglie del comune. La presenza degli sportelli informativi mira a fornire chiarimenti e supporto ai cittadini riguardo alle modalità di conferimento dei rifiuti e alle novità del servizio.

Tornano anche a Pietrasanta gli info pont di Ersu per la fornitura annuale dei kit della raccolta differenziata porta a porta. Di concerto con il Comune, l’iniziativa durerà dal 1° al 30 aprile e sarà rivolta unicamente alle famiglie. I numeri sono quelli degli ultimi anni, con circa 12mila famiglie coinvolte sebbene ogni anno molte preferiscano recarsi direttamente alla sede del gestore dei rifiuti, in via Pontenuovo. Come sempre la fornitura potrà essere ritirata dall’intestatario Tari (presentando tessera sanitaria, codice fiscale o carta d’identità elettronica), da un altro componente del nucleo familiare (con i documenti dell’intestatario) o presentando la lettera Tari 2025 inviata dal Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Differenziata, tornano gli info point. Dal 1° aprile kit per 12mila famiglie Articoli correlati Firenze, arriva Eccoti: il kit per nuovi nati aspetta le famiglie in farmacia. Tutte le info per ritirarloFirenze, 27 gennaio 2026 – Prende il via “Eccoti – Insieme fin dal primo giorno”, un progetto della città di Firenze rivolto ai genitori di bambini e... tornano gli eventi natalizi dei city angels, ecco tutte le info utili“É un evento significativo ricco solidarietà, di fratellanza e di spiritualità, che organizziamo da 30 anni - dice Mario Furlan, fondatore dei City... Tutti gli aggiornamenti su Differenziata tornano gli info point... Discussioni sull' argomento Differenziata, tornano gli info point. Dal 1° aprile kit per 12mila famiglie; Roma, rifiuti ingombranti: il 14 e 15 marzo torna Ama il tuo Quartiere; Latina, tornano le isole ecologiche itineranti: quasi 50 tonnellate di rifiuti raccolte nel 2025; Dopo le polemiche si torna a parlare del bando decennale della raccolta differenziata. Autonomia differenziata, via libera alle pre-intese: coinvolte anche le ‘professioni’19/02/2026 - Il Consiglio dei Ministri di ieri 18 febbraio ha approvato gli schemi di intesa preliminare per l’autonomia differenziata con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Tra le ... edilportale.com Il sistema adottato da 54 comuni del Novarese, capofila Arona. Il sindaco Alberto Gusmeroli, che è anche parlamentare della Lega: “La nostra raccolta differenziata in due anni è passata dal 50% all’83%”. Le multe con le fototrappole contro il fenomeno del - facebook.com facebook