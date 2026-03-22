Il 20 marzo 2026, prima che Londra autorizzasse l’uso delle sue basi da parte degli Stati Uniti per operazioni contro l’Iran, Teheran ha lanciato due missili balistici verso Diego Garcia. I missili avevano una gittata di circa 4.000 chilometri. La notizia è stata resa nota dalle autorità militari coinvolte.

Il 20 marzo 2026, prima ancora che Londra annunciasse l’autorizzazione all’uso delle sue basi da parte degli Stati Uniti per operazioni offensive contro l’Iran, Teheran ha lanciato due missili balistici verso Diego Garcia. La base anglo-americana nell’Oceano Indiano si trova a 3.810 chilometri dall’Iran. Fino a ieri, il consenso dell’intelligence occidentale era che i missili iraniani non potessero spingersi oltre i 2.000 chilometri. Quel consenso è crollato. Uno dei due missili ha avuto un malfunzionamento in volo. L’altro è stato intercettato da una nave da guerra americana con un missile Sm-3. La base non è stata colpita. Ma questo, dal punto di vista strategico, è quasi irrilevante. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Diego Garcia e i missili da 4.000 km. L’Iran che non conoscevamo

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