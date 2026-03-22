Diamond Dallas Page | Congratulazioni a Dennis Rodman per l’introduzione nella Hall Of Fame!

Diamond Dallas Page ha fatto i complimenti a Dennis Rodman per la sua futura introduzione nella WWE Hall Of Fame 2026. La notizia ha suscitato numerosi apprezzamenti tra gli appassionati e gli esperti del wrestling, che continuano a commentare positivamente questa scelta. La WWE ha annunciato ufficialmente l’ingresso di Rodman nella classe del 2026, attirando attenzione su questa decisione.

L'ex stella del basket americano, pluridecorato coi Chicago Bulls, farà parte di una schiera piuttosto importante insieme a Stephanie McMahon, AJ Styles e i Demolition Arrivano ancora diversi apprezzamenti per l’annuncio dell’introduzione di Dennis Rodman nella WWE Hall Of Fame 2026. L’ex stella del basket americano, pluridecorato coi Chicago Bulls dell’era Jordan-Jackson, farà parte di una schiera piuttosto importante insieme a Stephanie McMahon, AJ Styles e i Demolition. A questo proposito sono arrivate le congratulazioni di Diamond Dallas Page, suo vecchio avversario ai tempi della WCW. Congratulations to @dennisrodman on his induction into the #WWEHOF!An exciting, worthy opponent in the ring and one of the greatest basketball players of all-time!????@DDPYoga pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Diamond Dallas Page: “Congratulazioni a Dennis Rodman per l’introduzione nella Hall Of Fame!” Articoli correlati WWE: Dennis Rodman sarà introdotto nella Hall of FameIl nome della leggenda NBA si aggiunge a quelli di Stephanie McMahon, AJ Styles e del tag team Demolition Manca ormai meno di un mese al fine... WWE: Secondo alcune indiscrezioni, Dennis Rodman sarà inserito nella WWE Hall of Fame del 2026Da quanto riferito da fonti interne di ESPN, la leggenda dell’NBA Dennis Rodman sarebbe pronto ad aggiungere un altro gioiello alla sua già illustre...