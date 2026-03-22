Arturo Di Napoli ha commentato il rendimento del Milan durante un’intervista a 'TMW Radio'. Ha espresso delusione per le prestazioni di Jashari, sostenendo che non ha ancora integrato le idee di Allegri, e ha sottolineato come Retegui venga utilizzato con sicurezza. Le sue parole si concentrano sulle scelte tecniche della squadra e sulle performance dei singoli giocatori.

Ospite nel pomeriggio di 'TMW Radio', l'ex attaccante partenopeo Arturo Di Napoli ha commentato i principali temi calcistici del giorno. Tra questi rientrava anche il Milan, con le considerazioni su Ardon Jashari dopo la brutta partita con la Lazio e il pensiero su Mateo Retegui, finito nuovamente nei radar rossoneri per la prossima stagione. Ecco, quindi, le dichiarazioni di Di Napoli. Jashari al momento è considerabile un investimento ancora valido o un flop? "È un giocatore che ha qualità, solo che il nostro calcio e complicato. Inoltre ha dovuto affrontare gli infortuni e penso che non sia pienamente entrato nelle idee di calcio di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Napoli: “Jashari? Mi aspettavo di più, non è entrato nell’idee di Allegri. Retegui usato sicuro”

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