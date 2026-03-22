Di Gregorio in Azione siluri al Pd | Lì decide solo un gruppetto

Un membro di Azione critica il Partito democratico, affermando che la base è totalmente distaccata dai vertici e che le decisioni vengono prese da un piccolo gruppo di persone. La sua dichiarazione evidenzia una separazione tra chi sta ai livelli più bassi e chi ha il potere decisionale nel partito. La voce si aggiunge a un dibattito più ampio sulla trasparenza interna e la rappresentanza nel partito.

«Nel Partito democratico la base è completamente scollegata dai vertici e tutto viene deciso da un gruppo ristretto di persone». Vincenzo Di Gregorio lascia il Pd e affonda il colpo con accuse pesanti nei confronti del partito in cui ha militato per trent’anni. Il passaggio ad Azione diventa così non solo una scelta politica, ma il punto di rottura definitivo di un rapporto ormai logorato, segnato – a suo dire – da esclusioni, silenzi e decisioni calate dall’alto. Il divorzio era nell’aria da settimane. Ieri la conferenza stampa che ha sancito il passaggio ufficiale in Azione alla presenza del segretario regionale di Azione Ruggiero Mennea,... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Di Gregorio in Azione, siluri al Pd: «Lì decide solo un gruppetto» Articoli correlati Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Li, 6-6 (4-2), WTA Doha 2026 in DIRETTA: il primo parziale si decide al tie break Leggi anche: L’eurodeputata Gualmini lascia il Pd ed entra in Azione: “È come tornare a casa. Al referendum voterò sì” Altri aggiornamenti su Di Gregorio in Azione siluri al Pd Lì... Discussioni sull' argomento Taranto, Di Gregorio spiega la sua adesione ad Azione; Di Gregorio aderisce ad Azione, le ragioni della scelta; Di Gregorio lascia il Pd per Azione: Una liberazione. Calenda: Il suo ingresso un grande passo avanti a Taranto; Di Gregorio riparte da Azione: Ritrovo serenità, ascolto e una visione chiara. Taranto, Di Gregorio chiude con il PD e passa ad AzioneTerremoto a Taranto nel Partito Democratico: il consigliere comunale Di Gregorio e l’assessore Stamerra lasciano la Schlein e scelgono Carlo Calenda che verrà a Taranto sabato pomeriggio. Quali riperc ... trnews.it : Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, David, Cabal. #JuveSassuolo x.com Stefano Tacconi spezza una lancia a favore di Di Gregorio Cosa pensate Dite la vostra nei commenti - facebook.com facebook