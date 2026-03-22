Detenzione e diffusione di foto e video pedopornografiche | 22enne di Caivano a processo

Il giovane era stato arrestato nel 2025 nel corso di una inchiesta che aveva portato all'arresto di 50 persone. Il prossimo 14 aprile, il 22enne dovrà comparire davanti al giudice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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