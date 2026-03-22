Lo indossiamo per contare i passi, monitorare il sonno, ricevere notifiche. Ma uno smartwatch al polso potrebbe fare qualcosa di più: avvisarci settimane prima di un episodio depressivo. È quanto emerge da uno studio pubblicato su JAMA Psychiatry dai ricercatori della McMaster University e del Research Institute di St. Joe's Hamilton, in Canada. Lo studio ha seguito 93 adulti che in passato avevano superato un episodio di depressione maggiore e che per alcuni mesi hanno indossato uno smartwatch, accumulando dati su sonno e attività fisica. I dati raccolti mostrano che chi aveva un profilo del sonno più irregolare aveva quasi il doppio del rischio di ricaduta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Depressione, lo smartwatch può prevedere le ricadute in anticipo

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