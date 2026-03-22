Il segretario della Federazione autotrasportatori italiani di Milano ha sollevato preoccupazioni riguardo alle recenti speculazioni nel settore, sottolineando come i costi siano aumentati notevolmente e mettendo in discussione la possibilità di uno stop alle attività. La questione riguarda direttamente le difficoltà che le imprese stanno affrontando e il rischio di blocchi nelle operazioni di trasporto.

Emmanuele Florio (nella foto), segretario Fai (Federazione autotrasportatori italiani) di Milano, la sezione territoriale più rappresentativa in Lombardia, è diviso tra "lo sforzo lodevole del Governo" intervenuto per tagliare le accise e uno scenario preoccupante che non stenta a definire di " emergenza ". Cosa vi preoccupa? "È fondamentale verificare che non ci siano speculazioni: nonostante il taglio delle accise riscontriamo alcuni importi alle stazioni di rifornimento che non sono giustificabili. Auspichiamo da una parte un controllo efficace, dall’altra la massima attenzione sulle committenze: operazioni che danno un po’ di respiro al settore non siano il pretesto per abbattere le nostre tariffe già basse". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Denunciare le speculazioni. Costi alle stelle? Rischio stop"

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