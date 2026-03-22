Dentista dei vip arrestato in carcere | portava droga nascosta nel collutorio a un detenuto
Fermato nel carcere di Benevento con 93 grammi di hashish nel trolley: decisivo il cane antidroga. La sostanza destinata a un detenuto legato alla camorra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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