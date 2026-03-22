Il dibattito pubblico si intensifica con l’intervento di Andrea Delmastro, coinvolto in questioni legate alle sue attività imprenditoriali tra Biella e Roma. Le sue recenti dichiarazioni hanno portato alla luce dettagli che hanno sollevato nuove preoccupazioni tra gli osservatori. La vicenda, ancora in evoluzione, continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e politica.

Anzi leggerissimo Il caso del sottosegretario e la Giornata delle vittime di mafia. Nonostante il silenzio elettorale. La manifestazione di Libera a Torino e le polemiche sulla tolleranza di Giorgia Meloni Anzi leggerissimo Il caso del sottosegretario e la Giornata delle vittime di mafia. Nonostante il silenzio elettorale. La manifestazione di Libera a Torino e le polemiche sulla tolleranza di Giorgia Meloni Non si placa lo scontro su Andrea Delmastro e le sue spericolate partecipazioni imprenditoriali tra Biella e Roma. Si apprende che sono indagati per riciclaggio e intestazione fittizia sia Mauro Caroccia che la figlia titolare del ristorante Bisteccheria d’Italia finito al centro dell’affaire. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Delmastro irrompe nelle urne: «Nuovi e inquietanti particolari»

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