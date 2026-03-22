Vincenzo Dongellini, sospettato del delitto avvenuto in via Pescaria, è stato interrogato in ospedale. Durante l’interrogatorio ha dichiarato che la ferita al torace è stata accidentale e che lui stesso è stato colpito durante l’incidente. La vicenda coinvolge anche la vittima, Valentina, e le autorità stanno raccogliendo le testimonianze per chiarire i fatti.

L’INTERROGATORIO. Vincenzo Dongellini, interrogato in ospedale, ha riferito che la coltellata al torace è stata accidentale e che è stato colpito a sua volta. Per il gip la versione è «assolutamente inverosimile». Disposta la custodia in carcere. La lite, iniziata la sera precedente, si riaccende la mattina di mercoledì 18 marzo: il marito la minaccia di farle del male e la insulta. Entrambi si recano in cucina, prendono un coltello e tornano in camera. In ginocchio sul letto, si colpiscono reciprocamente. Lui la ferisce due volte al collo e nella caduta che segue, la colpisce al torace in modo non intenzionale. È questa la scena raccontata sabato 21 marzo nell’udienza di convalida da Vincenzo Dongellini su quanto sarebbe accaduto la mattina di mercoledì, quando ha colpito 19 volte la moglie Valentina Sarto, lasciandola senza vita. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Delitto di via Pescaria, il marito: «Non volevo uccidere Valentina»

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