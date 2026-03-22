Delitto di Garlasco la consulenza riapre il fronte sulla dinamica | Chiara Poggi tentò di difendersi

Da feedpress.me 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Poggi, la giovane di 26 anni uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco, avrebbe tentato a lungo di difendersi dal suo assassino. È quanto emergerebbe, secondo le indiscrezioni anticipate dal Tg1 e rilanciate dall’ Ansa, dalla consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, depositata nei giorni scorsi alla Procura di Pavia. I segni sul corpo e l’ipotesi della colluttazione Stando a quanto riferito, sul corpo della ragazza sarebbero presenti segni ritenuti compatibili con una colluttazione, tra cui lividi, ecchimosi e abrasioni su braccia e gambe. Elementi che, secondo questa lettura, indicherebbero non solo un tentativo di protezione, ma anche una reazione fisica nei confronti dell’aggressore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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