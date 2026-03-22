Decine di persone intossicate dal monossido durante una festa a Recanati | 6 sono bambini

Durante una festa a Recanati, decine di persone sono state colpite da intossicazione da monossido di carbonio, tra cui sei bambini. Secondo le prime ricostruzioni, la fuga di gas tossico potrebbe essere stata provocata da un problema nella cucina, che avrebbe provocato la dispersione del gas nell’ambiente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai presenti.

Decine di persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio durante una festa a Recanati. Probabilmente la fuga di gas tossico è stata causata da un malfunzionamento nella cucina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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