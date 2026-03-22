De Roon è un record da pèl de poia

Da ecodibergamo.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

NELLA STORIA. Domenica 22 marzo l’olandese diventerà il nerazzurro più presente di sempre. Tanti successi e qualche amarezza. La tragedia del Covid, la benemerenza civica, un rapporto unico con la gente. E le emozioni raccontate in dialetto. Quattro secoli fa i suoi antenati esploravano gli oceani scoprendo terre nuove e sconosciute in ogni angolo del mondo: grandi viaggiatori, gli olandesi. Non lui, Marten de Roon da Hendrik-Ido-Ambacht, che nel 2015 per trovare Bergamo ebbe bisogno di cercarla su Google Maps. Anche se poi, nel tempo, Google Maps sul campo è diventato lui, riferimento costante lungo la strada da seguire per costruire l’Atalanta più bella e vincente di sempre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Tutto quello che riguarda De Roon è un record da pèl de poia

Temi più discussi: De Roon fa il record di presenze e pensa al futuro; Marten de Roon fa la storia dell’Atalanta: 435 presenze, eguagliato il record di Bellini; È arrivato il giorno, dobbiamo dire 435 volte grazie a Marten de Roon. Adesso inizia un nuovo capitolo; Atalanta, De Roon: Qui sono a casa, poi il retroscena col suo agente.

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