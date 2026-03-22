DaZN ha annunciato un aumento dei prezzi prima dei Mondiali, con nuove tariffe e un incremento dei costi rispetto al 2018. La questione del costo dello streaming viene discussa frequentemente, con molti utenti che segnalano un aumento delle spese mensili sulle diverse piattaforme. La società ha comunicato le variazioni tariffarie e l’evoluzione dei costi nel tempo.

Si parla sempre più spesso del costo dello streaming. Gli utenti di qualsiasi piattaforma, o quasi, lamentano un innalzamento delle spese su base mensile. Il discorso si complica ulteriormente se si parla di sport. Per seguire tutte le gare di calcio stagionali della propria squadra del cuore occorre avere due abbonamenti. Una passione che grava sempre più sull’economia mensile delle famiglie italiane. Il sistema però non si autocorregge e, anzi, punta il dito contro la pirateria. Si è costretti a praticare certe cifre perché in tantissimi non pagano. L’Ue però sostiene che i costi dovrebbero essere adeguati e, forse, viene da pensare che il grande ritorno del “pezzotto” sia dovuto proprio a politiche discutibili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - DAZN aumenta i prezzi prima dei Mondiali, nuove tariffe ed evoluzione dei costi dal 2018

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