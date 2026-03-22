legata all’attaccante canadese. Il futuro di Jonathan David alla Juventus appare sempre più incerto, complice un rapporto con il tecnico Luciano Spalletti che fatica a decollare. Anche nel recente match di campionato contro il Sassuolo, l’attaccante canadese classe 2000 è rimasto ai margini della gara, non venendo schierato né tra i titolari né come subentrante. Questa esclusione ha alimentato le voci di mercato raccolte da calciomercato.com, secondo cui il club bianconero starebbe seriamente valutando la sua cessione. Calciomercato Juve LIVE: le principali notizie di giornata A differenza del compagno di reparto Loïs Openda, la cui situazione sembra più complessa, David vanta una nutrita schiera di estimatori a livello internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David cedibile per Spalletti ma non è detto che lasci la Juventus: la situazione

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