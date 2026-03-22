Dario Cassini pronuncia un insulto omofobo al GF Vip poi il goffo tentativo di mascherarlo

Dario Cassini, durante una puntata del Grande Fratello Vip, ha pronunciato un insulto omofobo nei confronti di Antonella Elia. Dopo aver fatto un commento infelice, ha tentato di coprirlo con un tentativo goffo di mascherarlo. La sua frase ha suscitato reazioni tra i presenti e sui social, mentre lui ha cercato di correggere il tiro senza successo.

Dario Cassini ha fatto l'ennesimo scivolone nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la frase infelice pronunciata all'indirizzo di Antonella Elia, arriva anche l'insulto omofobo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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