Nuovi dettagli rivelano che la WWE avrebbe modificato i propri piani di NXT analizzando attentamente i contenuti di AEW Dynamite. Si parla di figure incaricate di seguire la trasmissione in diretta e di stilare report dettagliati per la dirigenza, in un tentativo di monitorare le strategie della concorrenza. La pratica sembra essere stata adottata negli ultimi tempi, secondo quanto riferiscono alcune fonti.

Emergono nuovi dettagli sulle presunte tattiche della WWE per contrastare i programmi della AEW. Nei giorni scorsi era stato rivelato che la compagnia avesse addirittura preposto alcune figure affinché guardassero Dynamite in diretta e scrivessero dei report dettagliati da riportare alla dirigenza. Ora Danny Burch, meglio noto a NXT come Martin Stone, ha rivelato in una recente intervista concessa nel podcast di Renè Dupree cosa gli è accaduto in uno di quei casi. Un match tagliato a causa delle scelte della AEW. “ Avevamo due televisori nel backstage e alcuni stavano guardando la AEW. L’obiettivo era quello di cambiare in corsa lo show per permettere a NXT di competere con ciò che gli altri stavano mandando in onda. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Danny Burch: “La WWE cambiava i piani di NXT guardando AEW Dynamite”

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