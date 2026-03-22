dagli archivi del legato albani riemerge il cappello ottocentesco degli studenti

Dagli archivi del Legato Albani di Urbino sono stati recuperati diversi reperti, tra cui un cappello ottocentesco. Tra gli oggetti esposti in una teca ci sarà anche un berretto appartenuto agli studenti del Collegio convitto Raffaello. Il cappello risale al secolo scorso e rappresenta uno dei pezzi storici conservati dall’istituto.

I reperti del Legato Albani di Urbino saranno esposti in una teca: tra questi anche un berretto della divisa indossata dai ragazzi del Collegio convitto Raffaello, risalente al secolo scorso. Tra i cimeli di fine Ottocento e del primo Novecento anche pipe in ceramica, uno stivaletto, dei frammenti di cocci, un biglietto pubblicitario e soprattutto il berretto. Questo, rovinato in vari punti, conserva ancora le iniziali CR, ovvero Collegio Raffaello, ricamate sopra la visiera. Un copricapo che tutti dovevano indossare, e che anche il piccolo Giovanni Pascoli mostra nella fotografia che lo ritrae alunno a Urbino. Presto la vetrina sarà allestita e sarà possibile vedere i cimeli esposti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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