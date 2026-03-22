da milano a serina per costruire il futuro di samantha in autonomia

Una famiglia di Milano ha deciso di trasferirsi a Serina per aiutare una ragazza a vivere in modo indipendente. La famiglia Vismara ha avviato un progetto di vita condivisa, affrontando con determinazione le sfide legate al “dopo di noi” e creando un percorso che coinvolge anche altri soggetti. La scelta riguarda la costruzione di un futuro autonomo per Samantha e per altre persone con bisogni simili.

LA STORIA. La famiglia Vismara: la paura del «dopo di noi» trasformata in un progetto di vita condivisa, per sé e per altri. «Il futuro - come scriveva Eleanor Roosevelt - appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni». Costruirlo, soprattutto per chi è più vulnerabile, è un atto (molto concreto) di fiducia e responsabilità quotidiana. Lo hanno imparato negli anni Cesare e Renata Vismara, che oggi vivono a Serina, prendendosi cura della figlia Samantha, 51 anni, con una disabilità complessa. Hanno continuato con il loro impegno di vita, giorno dopo giorno, finché una mattina si sono guardati allo specchio e si sono chiesti:... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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