Da insegnante a studentessa | Antonia si laurea a 79 anni

Da insegnante a studentessa. Percorso quasi a ritroso per Antonia Mazzoni, ex maestra elementare originaria di Meldola, in provincia di Forlì-Cesena, che all’età di 79 anni si è laureata in Beni culturali all’Università di Bologna. Mazzoni ha dedicato la sua vita all’insegnamento, avendo lavorato lungamente come maestra nella scuola elementare della sua cittadina di origine. Lo scorso 18 marzo, poi, ha conseguito la laurea in Beni culturali, dal titolo “Acque e sorgenti nella terra di Meldola”. Con lei, a festeggiare l’importante traguardo, c’erano il marito Adamo Manucci, la figlia Elisa, la nipote Sara e i familiari. Ai festeggiamenti si sono uniti anche il sindaco Roberto Cavallucci e il consigliere comunale Andrea Canali. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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