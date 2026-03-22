La casa automobilistica cinese Changan ha presentato una nuova piattaforma ibrida, denominata Blue Core Super Engine, che dovrebbe consentire un consumo in ambito urbano di 2,98 litri per 100 km. La piattaforma ha richiesto per il suo sviluppo sei anni di tempo, più di 290 milioni di dollari d’investimento, il coinvolgimento di un migliaio di ingegneri e l’introduzione di 163 innovazioni tecniche, riguardanti sia l’ambito hardware, sia quello software del sistema di propulsione. Scopo del progetto è soddisfare le esigenze dei clienti che desiderano godere di un’efficienza pari a quella di un veicolo elettrico, senza però dover far ricorso alle infrastrutture di ricarica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Changan un sistema ibrido da meno di 3 l/100 km

Articoli correlati

Leggi anche: Mancano sempre meno giorni alla 100 km dei Forti: un trentennio di sfide sui sentieri cimbri

Da Varese ai 4 estremi: 100.000 km in Land RoverDue viaggiatori partiti da Varese hanno completato un’impresa che tocca i quattro angoli del pianeta, guidando il loro fuoristrada attraverso...

China Revealed 3 Powerful Military Cars | M-hero 917, Deepal G318 & M-hero 817

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Da Changan un sistema ibrido da meno di...

Temi più discussi: Il nuovo motore ibrido cinese Blue Core da 2,98 l/100 km; Changan Blue Core: il motore ibrido da 2,98 l/100 km; Chiusura Hormuz: costi auto, rischio aumenti prezzi anche oltre il petrolio; Changan: Verso la fine del 2026 avremo anche un full hybrid.

Avatr 12, superberlina elettrica di Huawei, Changan e CatlSbarco dirompente sul mercato cinese per la berlina elettrica Avatr 12 (si pronuncia 'uno due') da 313 e 578 Cv sviluppata congiuntamente da Huawei, Changan e Catl. In sole 36 ore dal debutto ha ... ansa.it

La Mia Auto: tutteSono sempre di più le case automobilistiche cinesi pronte a vendere i propri modelli in Europa. Alcune si sono già fatte spazio anche in Italia come: Byd, Dr e Omoda e Jaecoo. La notizia è che si ... gazzetta.it

DALMA for You. . Il futuro è già qui, e ha la forma di un SUV. Changan Deepal S07 si distingue per tecnologia avanzata e design moderno. È l’auto giusta per chi vuole qualcosa di diverso, evoluto e pronto a sorprendere. Scoprilo da Dalma for you: Solaro, v facebook