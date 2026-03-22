Crotone | affluenza al 9% allarme sociale

La domenica del 22 marzo 2026 si presenta come una giornata di riflessione silenziosa per il territorio crotonese, dove l’astensionismo alle urne ha raggiunto livelli che definiscono un vero e proprio segnale d’allarme sociale. Alle ore 12:00, i dati ufficiali segnano un’affluenza provinciale ferma al 9,01%, un numero che non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche sulla partecipazione civica nella provincia. Mentre in Emilia-Romagna la mobilitazione vola verso il 20%, la Calabria si posiziona nettamente dietro la media nazionale del 14,92%, evidenziando uno scarto preoccupante di oltre cinque punti percentuali. Il capoluogo Crotone registra il dato più alto con il 12,05%, ma questa cifra appare isolata in un contesto regionale dove la media complessiva non supera il 9,74%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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