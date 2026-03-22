2026-03-22 18:20:00 Breaking news: Il colpo di testa di Ronald Araujo al 24? e la prestazione ispirata del portiere Joan Garcia hanno portato il Barcellona a sette punti di vantaggio dal Real Madrid in testa alla Liga con una vittoria nervosa in casa contro il Rayo Vallecano, 14esimo in classifica. La parata di Garcia al primo minuto su un tiro ravvicinato di Carlos Martin ha dato il tono a gran parte dell’incontro, con il Barça costretto a resistere a volte su entrambi i lati del difensore Araujo che annuisce al vincitore su corner di Joao Cancelo, colpendo un palo mentre supera Augusto Batalla. Ronald Araújo apre le marcature! Il difensore uruguaiano insacca di testa su calcio d’angolo portando in vantaggio il Barcellona??????????? @sbk 18+ ??????????????????????? pic. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Cronaca, risultato, gol dopo che Raphinha ha disputato una partita “molto difficile” per la capolista “stanca” della Liga

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