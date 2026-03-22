Crollano due edifici a Istanbul dopo esplosione per fuga di gas | persone sotto macerie

A Istanbul, nel quartiere di Fatih, un'esplosione di gas naturale ha causato il crollo di due edifici. Le autorità hanno riferito che ci sono persone rimaste sotto le macerie. L'incidente si è verificato questa mattina e sono in corso le operazioni di soccorso. Non sono ancora stati forniti dettagli su eventuali feriti o vittime.

A Istanbul un'esplosione di gas naturale nel quartiere centrale di Fatih ha provocato il crollo di due edifici. Persone sarebbero sotto le macerie: recuperati già in sette. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Crolla palazzina dopo esplosione: si cercano persone sotto le macerieUn edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, dopo un'esplosione forse causata da una fuga di gas. Esplosione ad Adelfia, crollata una palazzina: almeno due persone sotto le macerieUn’esplosione nel centro di Adelfia, comune ad una ventina di chilometri da Bari, ha distrutto una casa al piano terra di via Oberdan. lber Ortayl: Dostoyevski'den Atatürk'e Yaam Dersleri Una selezione di notizie su Crollano due edifici a Istanbul dopo... Argomenti discussi: Dubai, crollano i prezzi delle case di lusso: ville in vendita al 25% in meno, tutti gli affari sul web. Crollano due edifici a Istanbul dopo esplosione per fuga gas: persone sotto macerieA Istanbul un'esplosione di gas naturale nel quartiere centrale di Fatih ha provocato il crollo di due edifici ... fanpage.it Turchia: due edifici crollano a Istanbul dopo esplosione per sospetta fuga gas (2)Come riporta il sito d'informazione Turkiye Today, Fatih è considerato uno dei quartieri di Istanbul più a rischio per quanto ... agenzianova.com