Il mercato videoludico italiano si prepara ad accogliere Crimson Desert, il titolo più ambizioso della startup sudcoreana Pearl Abyss, che promette di rivoluzionare il genere action RPG con un mondo immenso e complesso. Nonostante le attese elevate generate dai trailer, l’esperienza attuale del gioco presenta sfide significative per i giocatori nazionali, richiedendo una pazienza rara nel del 2026. L’impatto concreto su vendita e distribuzione nei negozi fisici italiani è ancora da definire, poiché il prodotto non sembra pronto per un lancio immediato senza problemi. La disponibilità nei punti vendita potrebbe risentirsi delle critiche iniziali riguardanti la giocabilità e la chiarezza degli ambienti, fattori che potrebbero frenare gli acquisti impulsivi dei consumatori locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crimson Desert: un mondo vasto ma confuso che sfida i

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