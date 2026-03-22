Crimson Desert | un mondo vasto ma confuso che sfida i

Da ameve.eu 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato videoludico italiano si prepara ad accogliere Crimson Desert, il titolo più ambizioso della startup sudcoreana Pearl Abyss, che promette di rivoluzionare il genere action RPG con un mondo immenso e complesso. Nonostante le attese elevate generate dai trailer, l’esperienza attuale del gioco presenta sfide significative per i giocatori nazionali, richiedendo una pazienza rara nel del 2026. L’impatto concreto su vendita e distribuzione nei negozi fisici italiani è ancora da definire, poiché il prodotto non sembra pronto per un lancio immediato senza problemi. La disponibilità nei punti vendita potrebbe risentirsi delle critiche iniziali riguardanti la giocabilità e la chiarezza degli ambienti, fattori che potrebbero frenare gli acquisti impulsivi dei consumatori locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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