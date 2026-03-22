Costa Volpino scontro tra due auto in galleria Gravi i conducenti | 23 e 31 anni

A Costa Volpino, poco dopo le 21, due auto si sono scontrate all’interno di una galleria. I conducenti, di 23 e 31 anni, sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in elisoccorso all’ospedale di Brescia e al Papa Giovanni. La strada è stata chiusa al traffico fino a tarda ora per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.

L’INCIDENTE. Lo schianto poco dopo le 21, strada chiusa fino a tarda ora. Un ferito trasportato in elisoccorso a Brescia, l’altro al Papa Giovanni. L’impatto, a giudicare dallo stato in cui versano le due vetture coinvolte, sarebbe avvenuto a velocità piuttosto elevata, pare frontalmente. Il bilancio dell’incidente che nella serata di sabato 21 marzo si è verificato nella galleria «Lovere» lungo l’ex statale 42, in territorio di Costa Volpino, è di due persone gravemente ferite. Si tratta di un giovane di 23 anni e di un uomo di 31, entrambi soccorsi in codice rosso (il più grave, ndr) e trasportati uno in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia e l’altro al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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