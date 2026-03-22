Nel ventiduesimo giorno di guerra, si è verificato un incremento nell’utilizzo di missili da parte dell’Iran, che ha dimostrato di possedere armi con una gittata superiore a quanto si ritenesse in precedenza. Durante questo periodo, sono stati segnalati attacchi e lanci missilistici in diverse aree, evidenziando una maggiore capacità militare rispetto alle stime iniziali. Le operazioni continuano a coinvolgere diverse unità e tecnologie.

L'Iran ha dimostrato di avere missili con una gittata molto più ampia di quanto si pensasse, mentre Mojtaba Khamenei non si è ancora fatto vedere Le notizie principali di sabato 21 marzo per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente sono soprattutto due: la prima è che l’Iran ha lanciato due missili contro la base militare Diego Garcia, che è gestita dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, e si trova a quasi 4mila chilometri in linea d’aria dall’Iran. Anche se nessuno dei due missili ha colpito la base, è una notizia significativa, perché dimostra che l’Iran dispone di missili con una gittata molto più ampia di quanto si ipotizzasse inizialmente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cos’è successo nel ventiduesimo giorno di guerra

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