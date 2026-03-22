Cosa succede se clicchi sul link della Truffa della Ballerina | l'account parallelo e i messaggi ai contatti

Un link che invita a votare una bambina a un concorso di danza viene cliccato da molti utenti, ma dietro c’è un tentativo di truffa. L’account legato al link viene preso di mira dai cybercriminali, che lo usano per inviare messaggi ai contatti. La truffa si sviluppa attraverso un account parallelo, creato dai criminali, che si presenta come il reale.

Un link per votare una bambina a un concorso di danza e l'account finisce in mano ai cyber-criminali. La truffa corre sulle chat sfruttando la fiducia tra amici e parenti per rubare dati e identità. L'esperto Paolo Dal Checco ha spiegato su X come funziona il furto dei codici e perché la verifica in due passaggi, da sola, potrebbe non bastare a fermare l'attacco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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