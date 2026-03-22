Corriere dello Sport | Napoli quanti rimpianti

Il Napoli si prepara a tornare in campo con alcuni giocatori disponibili e obiettivi chiari. La squadra ha ottenuto risultati recenti e punta a rafforzare la propria posizione in classifica. La società ha comunicato l’intenzione di migliorare le prestazioni e di affrontare le prossime partite con determinazione. La squadra si allena regolarmente per prepararsi alle sfide che la attendono.

"> Il Napoli ritrova uomini, risultati e ambizioni. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la svolta della stagione azzurra coincide con il rientro degli infortunati: quattro vittorie consecutive contro Verona, Torino, Lecce e Cagliari che hanno riacceso la corsa ai vertici. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come il recupero di elementi chiave abbia cambiato il volto della squadra, restituendo qualità e profondità alla rosa. Tra i protagonisti del nuovo slancio ci sono Lukaku e McTominay, decisivi rispettivamente con Verona e Cagliari. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, i loro gol rappresentano simbolicamente il nuovo inizio: dal sigillo al 96’ contro l’Hellas a quello lampo dopo 74 secondi contro i sardi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, quanti rimpianti” Articoli correlati Corriere dello Sport: “Il Napoli e 10 punti che sanno di rimpianti”Dieci punti che non torneranno più e che profumano di rimpianto nella corsa del Napoli verso la vetta. Corriere dello Sport: “Napoli si ferma sul più bello: Conte tra Var, rimpianti e sfida all’Inter”"> Il Napoli si ferma dopo quattro vittorie consecutive e, soprattutto, dopo quattro prestazioni di altissimo livello. Una selezione di notizie su Corriere dello Sport Napoli quanti... Temi più discussi: Napoli, la formazione ufficiale di Conte per la partita con il Cagliari; Napoli, giornata decisiva per la Champions: perché Conte ha una grande occasione; Napoli, la formazione ufficiale di Conte per il match con il Lecce; 1926-2026: i 100 anni del Napoli in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio. Lobotka, intervento da rosso? La sentenza dal Corriere dello SportIl giornalista del Corriere dello Sport, Pasquale Salvione, attraverso l'intervista rilasciata ai microfoni di 1 Station Radio, ha parlato del campionato del Napoli, soffermandosi anche sull'episodio ... msn.com 1926-2026: i 100 anni del Napoli in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio1926-2026: un secolo d'amore, un capitolo alla volta. Una storia lunga e gloriosa che abbiamo deciso di ripercorrere con due uscite settimanali - ogni mercoledì sabato - all'interno del quotidiano dis ... msn.com Corriere Moda - facebook.com facebook