Sabato 28 marzo alle 19:30, nella chiesa Santa Maria della Neve a Riparo si terrà il concerto di beneficenza intitolato

Sabato 28 marzo alle ore 19:30, la Chiesa Santa Maria della Neve a Riparo ospiterà un concerto di beneficienza intitolato Dove la Croce si fa cielo e terra.. L’iniziativa, promossa dal Coro Polifonico Laudamus in collaborazione con le parrocchie locali, destinerà l’intero ricavato alla Fondazione Hospice Via delle Stelle presieduta dal Dott. Vincenzo Nociti. Questo appuntamento non è solo un evento musicale, ma una testimonianza tangibile di come il tessuto sociale calabrese sappia trasformare l’arte in solidarietà concreta. In un contesto regionale spesso analizzato attraverso lenti di crisi infrastrutturale o carenza di servizi, gesti come questo dimostrano che l’eccellenza culturale esiste ed è attiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coro Laudamus: concerto per l’Hospice a Reggio Calabria

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