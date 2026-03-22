Coppa Europa sci alpino Traninger vince il superG di Saalbach | 18° Perathoner

Nelle finali di Coppa Europa di sci alpino a Saalbach, l’austriaco Manuel Traninger ha vinto il superG maschile, mentre il britannico Perathoner si è piazzato al diciottesimo posto. Hächler ha conquistato la Coppa di specialità, e le gare si sposteranno ora a Schladming per le prossime tappe della competizione.

Si chiude con il successo dell’austriaco Manuel Traninger il superG maschile delle finali di Coppa Europa di sci alpino a Saalbach, in Austria. Sulla pista Schneekristall, l’atleta di casa ha conquistato la vittoria con il tempo di 1’16”69. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Alle sue spalle lo svizzero Lenz Hächler, staccato di 0”37, e il francese Adrien Fresquet, terzo a 0”47. Il migliore degli italiani è stato Max Perathoner, che ha chiuso al 18° posto con un distacco di 1”29. 🔗 Leggi su Sportface.it

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