La seconda sfida di Craigleith, in Canada, saluta il primo successo in carriera per Federico Tomasoni. L’azzurro esce per primo dalla sessione di partenza e nessuno può tenerne la scia: Tomasoni centra così il primo trionfo della carriera, lasciandosi alle spalle i due canadesi Kaleb Barnum e Kristofor Mahler, con David Mobärg in quarta poisizione. Tomasoni diventa il quarto azzurro a vincere in Coppa del Mondo, dopo Molling (una vittoria), Deromedis (sette) e Galli (tre). New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Coppa del mondo sci freestyle, prima vittoria in carriera di Tomasoni

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