Convince la zia che in casa c'è il diavolo con croci sulle pareti e incendi per ottenere l'eredità | arrestato

Un uomo di 51 anni, residente a Rho in provincia di Milano, è stato arrestato dopo aver convinto la zia che nella loro casa c’erano il diavolo, croci sulle pareti e incendi. L’obiettivo era ottenere l’eredità dell’immobile. La donna aveva creduto alle sue parole e aveva deciso di lasciare l’appartamento. I dettagli dell’indagine sono stati resi noti dalle forze dell’ordine.

Un 51enne ha convinto la zia, residente a Rho (Milano), che la sua casa era infestata dal diavolo. In questo modo, l'avrebbe indotta a lasciargli l'appartamento in eredità. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Rintraccia l’ex nella casa rifugio per vittime di violenza e l’accoltella all’addome: arrestatoUn uomo di 43 anni di Ceccano, Antonio De Santis, è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver rintracciato l’ex compagna in una casa rifugio ad... La Ferrari rallenta all’improvviso nell’SQ3 a Shanghai, Leclerc esplode in radio: “Che diavolo succede?”Charles Leclerc chiude sesto nelle Qualifiche Sprint del GP della Cina 2026 dopo un improvviso calo di velocità nell'ultimo tentativo in SQ3. Approfondimenti e contenuti su Convince la zia che in casa c 8217 è il... Convince la zia che in casa c’è il diavolo con croci sulle pareti e incendi per ottenere l’eredità: arrestatoUn 51enne ha convinto la zia, residente a Rho (Milano), che la sua casa era infestata dal diavolo. In questo modo, l’avrebbe indotta a lasciargli l’appartamento in eredità. Il modo più veloce per legg ... fanpage.it Milano, tenta di far impazzire la zia 86enne per prenderle l’eredità: Satana, le croci sulle pareti, incendi e minacceNel video, acquisito dagli inquirenti, si vede l’anziana, 86enne, aggirarsi per casa, visibilmente agitata, mentre indica le croci nere comparse sui muri. È convinta che sia il diavolo Il diavolo c’er ... milano.corriere.it