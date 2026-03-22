Conte vota al Referendum per la Giustizia a Roma – Il video

Il leader del Movimento 5 Stelle ha partecipato alle urne a Roma per il Referendum sulla Giustizia. La sua presenza è stata documentata in un video diffuso dall’agenzia Vista. L’evento si è svolto il 22 marzo 2026 e ha visto il politico recarsi presso un seggio nella capitale per esprimere la propria preferenza.

(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2026 Il voto del leader del M5s Giuseppe Conto al Referendum sulla Giustizia. Conte ha votato a a Roma al seggio elettorale a via Giulia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Andrea Delmastro e il giallo della doppia vendita della sua quota nel ristorante con la figlia dell’uomo legato alla camorra Giorgia Meloni dimezza lo smart working, Giorgetti no. A palazzo Chigi sono pronti allo scontro: la minaccia dei pendolari Il Fatto quotidiano e Domani inguaiano il sottosegretario Delmastro: le foto nel locale della figlia del mafioso Caroccia. Una è di due mesi fa Giorgia Meloni con l’autotune sul referendum, perché è andata da Fedez: «Sembravo Crosetto». 🔗 Leggi su Open.online

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La piazza del “No” al referendum di Schlein, Conte e Landini dice no a tutto: “Vota sì chi ha commesso delitti”. C’è un mantra: la Costituzione è intoccabile. Di correnti, magistrati e separazione delle carriere non si parla. Di @zamnice26 x.com