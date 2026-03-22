CONFERENCE CUP Ranieri Impiantistica CN Posillipo-Panionios 12-13 Porzio | Sconfitta amara

Nella seconda partita dei quarti di finale di Conference Cup, la Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo ha perso contro il Panionios con il punteggio di 12-13. Dopo la conclusione della gara, Porzio ha commentato la sconfitta definendola amara. La sfida si è svolta in modo intenso, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo.

Tempo di lettura: 3 minuti Amara sconfitta per la Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo nella seconda gara dei quarti di finale di Conference Cup. I rossoverdi vengono superati di misura dai padroni di casa del Panionios per 12-13 nel girone in corso di svolgimento ad Atene e perdono le speranze di accedere alla prestigiosa Final Four della competizione europea. Dopo le due sconfitte rimediate con Honved e Panionios, alla squadra allenata da mister Pino Porzio non basterà vincere domani mattina contro il Tenerife ultima gara del girone in programma. Inizio equilibrato della gara con i greci che sfruttano al meglio le occasioni in superiorità numerica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - CONFERENCE CUP/ Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo-Panionios 12-13, Porzio: “Sconfitta amara” Articoli correlati Leggi anche: Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo- Solartradex C.N. Mataro 12-10, Porzio: “Reagito da grande squadra” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ranieri Impiantistica Temi più discussi: Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo-Honved 12-15 Porzio : Gara dura, ora pensiamo al Panionios; Ranieri Impiantistica Posillipo: iniziano i quarti di Conference Cup. - Napoli Village - Quotidiano di; Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo - Panionios GSS 12-13 Porzio : Sconfitta amara; Pallanuoto: Calottina Tricolore...continua.. Pallanuoto, Ranieri Impiantistica Posillipo, iniziano i quarti di Conference Cup, sfida all’Honved, Porzio: Affrontiamo tre grandi squadreImpegno europeo per la Ranieri impiantistica C.N.Posillipo che affronta, da domani 20 marzo fino a domenica 22, i quarti di finale di Conference Cup. La formazione rossoverde affronterà domani, venerd ... napolimagazine.com Pallanuoto, Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo-Panionios GSS 12-13, Porzio: Sconfitta amaraAmara sconfitta per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo nella seconda gara dei quarti di finale di Conference Cup. I rossoverdi vengono superati di misura dai padroni di casa del Panionios per 12-1 ... napolimagazine.com Buona Festa del #papà In collaborazione con Ranieri Impiantistica #festadelpapà #19marzo #brand #adv facebook