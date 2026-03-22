Con la scultura di Lucchi Savignano onora Torroni

A Savignano sul Rubicone è stata inaugurata una scultura realizzata dal maestro Leonardo Lucchi. L’opera è stata commissionata dalla famiglia Torroni di Savignano e si trova nella rotatoria su via Emilia Ovest, all’intersezione con via Pio La Torre. L’installazione rappresenta un nuovo elemento di arredo urbano nel centro del paese. L’inaugurazione ha visto la presenza di alcuni rappresentanti della comunità locale.

A Savignano sul Rubicone è stata inaugurata l’opera del maestro Leonardo Lucchi, commissionata dalla famiglia Torroni di Savignano ad abbellire la rotatoria su via Emilia Ovest, intersezione con via Pio La Torre. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Nicola Dellapasqua, la vicesindaca Stefania Morara, la famiglia Torroni e il maestro Leonardo Lucchi di Cesena che ha realizzato l’opera nel 2025. Si compone di un elemento esterno in acciaio corten che ricorda la forma di un uovo alto (altezza cm.450), al cui interno si colloca una statua in bronzo raffigurante l’imprenditore savignanese Giuseppe "Pippo" Torroni, che si rivolge con il gesto della mano a un gallo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Con la scultura di Lucchi. Savignano onora Torroni Articoli correlati Leggi anche: Panettoni farciti, pandori e torroni a prezzi scontati: riapre il temporary outlet di Flamigni Asti: aperta la corsa all’Ordine di San Secondo, riconoscimento per chi onora la comunità con impegno e dedizione.Asti si prepara a riconoscere pubblicamente chi, con il proprio impegno, contribuisce a rendere più vivace e forte la comunità locale. Contenuti utili per approfondire Con la scultura di Lucchi Savignano... Argomenti discussi: Con la scultura di Lucchi. Savignano onora Torroni. Con la scultura di Lucchi. Savignano onora TorroniInaugurata nella rotatoria tre le vie Emilia Ovest e La Torre, realizzata dall’artista cesenate e dedicata all’imprenditore benefattore morto nel 2019. ilrestodelcarlino.it Design e architettura: a Piacenza la mostra di Michele De LucchiPiacenza, 6 apr. (askanews) – Una location d’eccezione – una basilica che risale al ‘500 nel cuore di Piacenza – per una mostra d’eccezione: Con le mani e con la mente – Quarant’anni di ... affaritaliani.it