di Alessio Lento L’amministratore delegato sta lavorando su una grossa opportunità di mercato a parametro zero per la prossima stagione. Il calciomercato entra nel vivo e, come al solito, le trattative più interessanti cominciano a prendere forma sotto il silenzio delle indiscrezioni e delle voci che si rincorrono. Un giocatore importante potrebbe presto lasciare la sua attuale squadra per passare alla rivale storica a parametro zero. Un’opportunità che la Juventus sta seguendo da vicino. Il protagonista di questa vicenda è Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Come rivelato dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus avrebbe messo nel mirino il centrocampista che potrebbe diventare uno degli affari più vantaggiosi dell’estate. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Comolli chiude il colpo a parametro zero: prende la maglia di Conceicao

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