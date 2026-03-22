Domenica 22 marzo 2026 alle 12:30 si gioca Como-Pisa, partita valida per la 30esima giornata di Serie A. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, con i padroni di casa considerati nettamente favoriti. Il Como, che ha appena conquistato il quarto posto in classifica, affronta il Pisa in un incontro che promette grande attenzione da parte degli appassionati di calcio.

Ora che ha raggiunto il quarto posto, il Como non può assolutamente fermarsi nel turno casalingo contro il Pisa il programma nel lunch match domenicale della 30esima giornata di Serie A. I lariani sono reduci dal successo Nello scontro diretto con la Roma, è da una serie di 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Como-Pisa (domenica 22 marzo 2026 ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Lariani nettamente favoriti

Articoli correlati

Como-Pisa (domenica 22 marzo 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronosticiOra che ha raggiunto il quarto posto, il Como non può assolutamente fermarsi nel turno casalingo contro il Pisa il programma nel lunch match...

Pisa-Bologna (lunedì 02 marzo 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Rossoblù favoritiIl Pisa attende il Bologna lunedì pomeriggio all’Arena Garibaldi nella speranza di trovare una reazione al prolungato momento negativo e per...

Una selezione di notizie su Como Pisa domenica 22 marzo 2026 ore 12...

Temi più discussi: Como-Pisa: le probabili formazioni | Hiljemark: Sfidiamo una big della Serie A: servirà una grande prestazione; Como-Pisa: probabili formazioni e statistiche; Como-Pisa sarà diretta da Luca Pairetto; Como-Pisa (domenica 22/3, ore 12.30).

Como-Pisa: le probabili formazioni | Hiljemark: Sfidiamo una big della Serie A: servirà una grande prestazioneCorsa, cuore e spirito di sacrificio. Sono i tre fattori che Oscar Hiljemark ha chiesto alla sua squadra in vista della trasferta di Como: domenica 22 marzo alle 12.30 i nerazzurri giocheranno in casa ... pisatoday.it

Pagina 1 | Dove vedere Como-Pisa in tv? Dazn o Sky, orarioDopo aver conquistato il quarto posto, la squadra di Cesc Fabregas ospita l'undici allenato da Hiljemark: le probabili scelte dei due tecnici ... corrieredellosport.it

#Como- #Pisa, le formazioni ufficiali x.com

Da dove seguirete Como-Pisa facebook