Nel lunch match domenicale, Como e Pisa si affrontano con i toscani che vincono 5-0. La partita si conclude con un largo risultato favorevole ai nerazzurri, che così si portano a +3 sulla Juventus in classifica. La vittoria permette ai toscani di consolidare la loro posizione e di allontanare ulteriormente le avversarie nella corsa alle competizioni europee.

Como Pisa 5-0, il messaggio lanciano dagli uomini di Fabregas nella corsa Champions è molto chiaro: ora la Juve si trova a -3 dai lariani. Una domenica magica per i tifosi lariani, che hanno assistito a una vera e propria prova di forza nella sfida tra Como Pisa. La squadra di Cesc Fabregas ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine, mettendo in mostra un calcio fluido, offensivo e spietato, chiudendo la pratica con un pesantissimo 5-0 che non lascia spazio a repliche. Il match si sblocca già al 7?, quando un’incertezza difensiva degli ospiti regala il pallone ad Assane Diao, glaciale nel firmare l’1-0. Il Pisa prova a reagire con Tramoni e Loyola, ma la difesa di casa regge senza troppi affanni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Como Pisa 5-0, i lariani dominano nel lunch match domenicale e si portano a +3 sulla Juve. Il resoconto del match

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