Como-Pisa 5-0 | i lariani calano una manita che sa di Champions

Como, 22 marzo 2026 – Nel giorno dedicato al ricordo di Michael Hartono – uno dei due fratelli proprietari del club lariano –, il Como coglie la quinta vittoria di fila in campionato travolgendo il fanalino di coda Pisa con un perentorio 5-0. Tre punti pesantissimi, che alimentano la corsa Champions dei lariani, bravi a capitalizzare al massimo il mezzo passo falso della Juventus contro il Sassuolo e a prendersi la quarta posizione in solitaria, portandosi a +3 sui bianconeri e a +6 sulla Roma. Al Sinigaglia è andato in scena l’ennesimo show della banda di Fabregas che, nonostante il buon abbrivio iniziale del Pisa, è passata in vantaggio... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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