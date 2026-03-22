Il Como si prepara a sfidare il Pisa al Sinigaglia alle 12,30. I toscani sono alla ricerca di punti cruciali in questa partita, mentre i padroni di casa sperano di ottenere una vittoria che possa rafforzare la loro posizione. Fabregas torna in campo per il Como, mentre Douvikas torna a disposizione dal primo minuto. La sfida si presenta come un match decisivo per entrambe le squadre.

Impegno al Sinigaglia alle 12,30 per il Como, che riceve un Pisa all’ultima spiaggia, in una partita molto pericolosa per i lariani. La squadra di Fabregas ha mostrato qualche difficoltà in casa contro le squadre che lottano in zona retrocessione. È successo per esempio contro la Fiorentina, che vinse a Como per 2-1 iniziando la sua risalita. Per il Como quella di oggi è un occasione per confermare il quarto posto in solitario, indipendentemente dai risultati delle dirette concorrenti. Altri tre punti a otto partite dalla fine sarebbero un bel passo verso l’Europa. Fabregas ha potuto lavorare tutta la settimana con la squadra e anche questo può essere importante considerando la cura del tecnico spagnolo per i dettagli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Como, pericolo Pisa. Fabregas all’attacco. Torna Douvikas dal 1’

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