Como infortunio per Jesus Rodriguez nel primo tempo | al suo posto entra Baturina

Durante la partita a Como, Jesus Rodriguez è rimasto coinvolto in un infortunio nel primo tempo e ha chiesto il cambio mentre tentava di continuare a giocare. Dopo aver tentato di rimanere in campo, si è accasciato a terra e ha chiesto assistenza, portando alla sostituzione con Baturina. La partita è proseguita con il nuovo ingresso in campo.

Sostituzione obbligata per Cesc Fabregas, che poco dopo la mezz’ora di gioco è stato costretto a rinunciare a Jesus Rodriguez. L’attaccante, alla sua sedicesima presenza da titolare in campionato, ha rimediato un colpo al ginocchio nei primi minuti del match e, dopo un lungo tentativo di restare in campo stringendo i denti, ha preferito "arrendersi" e chiedere la sostituzione alla propria panchina. Fortemente dolorante, il giocatore ha lasciato il campo zoppicante, accompagnato fuori dallo staff medico comasco. Al suo posto è entrato Baturina. Nei prossimi giorni previsti accertamenti che chiariranno la natura del problema con maggiore precisione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Como, infortunio per Jesus Rodriguez nel primo tempo: al suo posto entra Baturina Articoli correlati Lazio-Napoli, infortunio per Neres: al suo posto entra MazzocchiProvincia TutteTutteChietiL'AquilaPescaraTeramoTutteMateraPotenzaTutteCatanzaroCosenzaCrotoneReggio CalabriaVibo... Napoli, ancora un infortunio! Problema al piede per Vergara: al suo posto entra AnguissaUn'altra tegola per Conte, che dopo soli 45 minuti di Napoli-Torino si è trovato costretto a sostituire Antonio Vergara per infortunio. Aggiornamenti e notizie su Jesus Rodriguez Temi più discussi: Como, ecco la lista dei convocati per la Roma: la decisione ufficiale per Diao e Perrone; Probabili 30ª: Gimenez convocato. Dubbio Vlahovic, Koné fuori un mese; Svolta Politano: dopo il quinto assist riecco il +3 al fanta... a quasi un anno dall'ultima volta; Como-Roma, mister Fabregas recupera Perrone e Diao. Como, Jesus Rodriguez esce in lacrime per infortunio contro il Pisa: le condizioniInfortunio per Jesus Rodriguez contro il Pisa. msn.com Flash – Jesus Rodriguez esce per infortunio in Como-Pisa: le sue condizioniCambio nel Como al 37' del primo tempo, nella sfida che la squadra di Cesc Fabregas sta affrontando contro il Pisa, allo stadio Sinigaglia. Jesus Rodriguez ha dovuto chiedere di essere sostituito. msn.com . @Como_1907 | Infortunio per Jesus Rodriguez: al suo posto Fabregas inserisce Baturina x.com I voti di Como-Roma al fanta: Douvikas, Diao e Da Cunha più di Malen! Wesley come Paz La scelta su Jesus Rodriguez shorturl.at/A2iP0 facebook