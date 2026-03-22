Como infortunio Jesus Rodriguez | si ferma contro il Pisa Le sue condizioni e quanto potrebbe rimanere fuori

Durante la partita contro il Pisa, Jesus Rodriguez si è infortunato, risultando impossibilitato a continuare il match. Le sue condizioni sono attualmente sotto osservazione e si valuta quanto tempo può rimanere fuori dal campo. La squadra dovrà fare affidamento sui giocatori disponibili mentre si attende un aggiornamento ufficiale sulle sue condizioni.

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