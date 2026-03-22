Como i cani Aron e C4 fiutano la droga nell' auto dello spacciatore

Como, 22 marzo 2026 – Lo stupefacente era nascosto sotto il coprivolante e dietro un faro dell'auto, ed è stato trovato grazie al fiuto di un cane antidroga. Il controllo è stato fatto ieri mattina da una pattuglia della Squadra Volante, che ha fermato in via Bellinzona un'auto guidata da un tunisino di 20 anni residente a Merone, che già a febbraio era andato incontro a una denuncia per possesso di stupefacenti. Como, i cani Aron e C4 trovano la droga nell'auto dello spacciatore Subito gli è stata trovata una bomboletta di spray urticante, il cui possesso, per quantità e composizione della miscela era vietato. Inoltre il ragazzo si è mostrato particolarmente teso, motivo per cui la polizia ha fatto una perquisizione attenta del veicolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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