Commissariato di Polizia Il territorio è pronto Zanna scrive al Prefetto

Il rappresentante di Valsamoggia ha scritto una lettera al Prefetto per discutere della possibilità di istituire un nuovo commissariato di polizia nel territorio. L’obiettivo è migliorare i servizi e potenziare la presenza delle forze dell’ordine nella zona. La proposta mira a garantire maggiore sicurezza e un servizio più efficiente ai cittadini locali.

"Un commissariato di polizia rappresenterebbe per Valsamoggia un salto qualitativo importante". Non usa giri di parole la sindaca Milena Zanna, che a seguito dei recenti fatti di cronaca torna a riaccendere i riflettori sulla necessità di un presidio di polizia sul territorio, rinnovando alla Prefettura la richiesta di avviare un confronto concreto per dare seguito a un progetto "già avviato negli anni scorsi". Una richiesta che parte da lontano e che viene ora nuovamente ribadita, motivata soprattutto dalla crescita di un territorio arrivato oggi a contare 32mila abitanti e che, secondo la prima cittadina, rende quindi sempre più necessario un riadeguamento anche sul piano della sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Commissariato di Polizia. Il territorio è pronto". Zanna scrive al Prefetto Articoli correlati Dimissioni Napoli, Celano scrive al PrefettoDisporre un accertamento ispettivo e documentale sulle motivazioni delle dimissioni anticipate del sindaco del Comune di Salerno, verificare la... Fiuggi, allarme sicurezza e furti. Il sindaco scrive al Prefetto. "Servono rinforzi urgenti, organico ormai carente"La sicurezza torna prepotentemente al centro dell'agenda politica della città termale. Luca Fois, dirigente Commissariato di Polizia di Tempio, è ospite di Teleregione Live. Rivedi qui Aggiornamenti e contenuti dedicati a Commissariato di Polizia Il territorio... Temi più discussi: POLIZIA DI STATO: Progetto Pretendiamo legalità a Riolo Terme.; Commissariato di Polizia. Il territorio è pronto. Zanna scrive al Prefetto; Istituzione del Commissariato di Lampedusa e Linosa e trasformazione dell’Ufficio di frontiera di Brennero; Valsamoggia, tra più abitanti e aziende: Serve un commissariato. Lanciano: interventi di Polizia per droga e furtiIeri gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lanciano hanno eseguito la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Lanciano, emessa dal Tribunale locale ... rete8.it Commissariato di polizia sul territorio: Valsamoggia pronta a sedersi al tavolo con la PrefetturaCon oltre 32mila abitanti e un territorio in costante crescita, Valsamoggia rinnova la disponibilità a continuare un dialogo già iniziato qualche anno fa per avere un presidio stabile delle Forze dell ... renonews.it La Squadra Mobile della Questura della BAT e il Commissariato di Polizia di Barletta hanno condotto un'attività investigativa che ha portato all'arresto di quattro soggetti... Leggi l'articolo - facebook.com facebook