È stata creata l’Associazione commercio e turismo di Porto Recanati, con l’obiettivo di organizzare iniziative di richiamo per l’estate. I commercianti locali si sono riuniti per definire le prime azioni e promuovere eventi mirati a incentivare il visitatore durante la stagione calda. L’associazione intende coordinare gli sforzi tra le attività commerciali per attirare più clienti e rilanciare il settore nel periodo estivo.

È stata appena costituita l’Associazione commercio e turismo Porto Recanati, e ora l’obiettivo sarà quello di allestire un ricco calendario estivo in collaborazione con l’amministrazione comunale, proponendo eventi di ampio respiro come la Notte Rosa o la Notte Vintage, che in passato venivano organizzati in città. La nuova associazione è guidata dal presidente Giacomo Manuali, titolare del supermercato Sì con Te in viale Europa e in passato a capo dell’associazione commercianti "Porto Recanati è+". "Sono due le motivazioni principali che abbiamo: avere un’unica voce nei tavoli istituzionali e contribuire vivamente alle iniziative per la città – spiega in una nota l’associazione commercio e turismo Porto Recanati –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Commercianti in campo per la città: "Iniziative di richiamo per l’estate"

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