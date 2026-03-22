Il reggiseno sportivo rappresenta un elemento fondamentale per le donne che praticano attività fisica, offrendo supporto e comfort durante l’allenamento. Sono disponibili diversi modelli sul mercato, pensati per adattarsi a vari livelli di intensità e tipologie di esercizio. La scelta corretta può fare la differenza tra un’esperienza piacevole e fastidiosa, garantendo stabilità e prevenendo eventuali fastidi.

Molte donne pensano che l’attività fisica, soprattutto quella che coinvolge la parte superiore del corpo, possa tonificare il seno. In realtà si tratta di un’idea piuttosto diffusa ma non corretta dal punto di vista anatomico. Per capire meglio cosa succede davvero al seno durante lo sport e quali precauzioni adottare, ne abbiamo parlato con Federico Frusone, chirurgo senologo. Il primo punto da chiarire riguarda proprio la struttura del seno. "Il seno non è fatto da muscoli", spiega Frusone, che aggiunge: "È composto da tessuto ghiandolare, tessuto adiposo e da una rete di connettivo, i cosiddetti legamenti di Cooper, che hanno la funzione di sostenerlo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come proteggere il seno durante l’attività sportiva secondo il senologo

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