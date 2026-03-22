Come l’AI e le guerre cambiano lavoro ed economia a Bologna

Torna l'appuntamento con la settimana di Dossier, il canale di BolognaToday, dedicato ad approfondimenti, focus, analisi e inchieste. Abbiamo inviato un'indagine sugli impatti dell’Intelligenza artificiale sul mercato del lavoro, partendo dal nostro territorio. Più che di mestieri destinati a scomparire, si parla di mansioni che cambiano e nuove competenze richieste. Ma anche di una sfida centrale: governare la transizione senza ampliare le disuguaglianze. Sofia Centioni ha provato ad approfondire il tema attraverso le riflessioni degli addetti ai lavori, qui: Rischi e opportunità: come l'IA artificiale cambierà il mercato del lavoro Restando sull'attualità stretta, Noemi di Leonardo ha analizzato il mercato dell'export locale per capire quali potrebbero essere le ripercussioni delle guerre in atto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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